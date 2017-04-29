Eskişehir'de İş Kazası: 1 Ölü

Eskişehir'de bir inşaatta halatı kopan asansörle üçüncü kattan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Bademözü Sokağı'ndaki bir inşaatta çalışan Selim U. (54), henüz belirlenemeyen nedenle halatı kopan asansörle üçüncü kattan düştü.



Ağır yaralanan Selim U, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Selim U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Selim U'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.