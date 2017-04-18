Eskişehir'de İki Vatandaş 4 Bin 500 Lira Dolandırıldı

Eskişehir'de yaşanan dolandırıcılık olaylarında iki farklı kişinin kredi kartlarından toplam 4 bin 500 lira çekildi.



Çamlıca Mahallesi'nde yaşanan olayda D.A.Y., yabancı bir telefondan arayan ve kredi kartı kartlarına ilişkin geri ödeme yapacaklarını söyleyen şahsa inanarak cep telefonuna gelen mesajları söyledi. Vatandaş, cep telefonuna gelen mesajları söyledikten sonra 4 bin lirasının hesabından çekildiğini fark etti.



Bir farklı dolandırıcılık olayı ise Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. G. K. kendisini bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan şahsın söylediklerine inanarak internet bankacılığı şifresini tuşladı. Sonradan mobil bankacılığına girdiğinde, bankasına ait kredi kartı hesabından banka hesabına 200 lira tutarında havale yapıldığını ve banka kartı hesabından da 300 liranın çekildiğini öğrendi.



Vatandaşlar dolandırıldıklarını anladıktan sonra polis ekiplerine gidip şikayetçi oldular. - ESKİŞEHİR