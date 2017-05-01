Eskişehir'de Iki Ayrı Alanda 1 Mayıs Kutlaması
Eskişehir'de iki ayrı alanda 1 Mayıs kutlamasıKemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de Türk-İş, DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ı Sıhhıye Meydanı'nda, Kamu-Sen de genel başkanları İsmail Koncuk'un da katılımıyla aynı saate Odunpazarı Meydanı'nda kutladı.
Eskişehir'de iki ayrı alanda 1 Mayıs kutlaması
Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de Türk-İş, DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ı Sıhhıye Meydanı'nda, Kamu-Sen de genel başkanları İsmail Koncuk'un da katılımıyla aynı saate Odunpazarı Meydanı'nda kutladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri Eskişehir'de iki ayrı meydanda yapıldı. Türk İş, DİSK, KESK tarafından düzenlene çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği 1 Mayıs etkinliği Sıhhıye Meydanı'nda yapıldı. Gruplar, Sakarya Caddesi girişinde toplanarak sloganlar atıp Sıhhıye Meydanı'na kadar yürüdü.
Sıhhiye Meydanı'ndaki 1 Mayıs mitingine Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile 10 bine yakın kişi katıldı. Türk İş Bölge Temsilcisi Necat Kılıç yaptığı konuşmada "Bizler insanca çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız bir şekilde çalışarak ucuz iş gücü olmak ve can vermek istemiyoruz. Bizler haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. İnsanların huzur içinde kardeşçe yaşadığı bir dünya hayal edenleriz" dedi.
DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı da "Emperyalist ülkelerin yöneticilerinden üçüncü dünya savaşı çığlıkları duyuluyor. Milyonlarca emekçi bölgesel savaşlardan kaçarak yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Sömürü derinleşiyor, çocuk işçilik artıyor. Güvencesizlik yaygılaşır. İşsizlik, kriz dönelerinin rakamlarında seyrediyor. İş cinayetleri bitmiyor. Buna dur diyecek olanlar biz emekçileriz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kalabalık çalınan müzik eşliğinde halay çekip oynadı, daha sonra Kibele adlı müzik grubu konser verdi
KAMU SEN ESKİŞEHİR'DE
Türkiye Kamu Sen de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Eskişehir'de kutladı. Çeşitli illerden gelen Kamu Sen üyeleri Atatürk Bulvarı'nda toplandı. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un da katıldığı etkinlikte kalabalık Odunpazarı Meydanı'na kadar yürüdü. İsmail Koncuk, Odunpazarı Meydanı'nda toplanan 5 bini aşkın kişiye hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Türkiye Kamu-Sen olarak yalnızca kamu görevlileri için değil işçilerimiz, işsizlerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz için hak yolunda mücadele veriyoruz. Bizler demokratik haklarımızı haykırmaya, toplumun her alanında adalet talebimizi duyurmaya geldik. Türk Milleti olarak bir ve bütün olduğumuzu bir kere daha dost düşman herkese haykırmaya geldik. Yıllardır her 1 Mayıs'ı gereksiz tartışmalar ve gerginlikler içinde, biber gazı eşliğinde kutluyoruz. Artık çalışan sorunlarının biber gazında boğulmasını istemiyoruz. Dayanışma, alın terinin ön plana çıktığı, çalışanların iş güvencesi, taşeronlaşma, sendikalaşma, ücret sorunlarının gündeme geldiği ve tartışıldığı 1 Mayıs'lar istiyoruz. Taşeron işçilerin sayısı 2 milyona yaklaştı. Kamuda asli işler, anayasaya aykırı bir biçimde taşeron çalışanlarına, işçilere gördürülmeye başlandı."
Yapılan konuşmaların ardından İsmail Koncuk'a öğrencilik yılarında çekilmiş olan fotoğrafı ile kendi ismini yazılı olduğu Eskişehirspor forması verildi.
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