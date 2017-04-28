Eskişehir'de Hayvanat Bahçesi Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kente kazandırdıkları hayvanat bahçesine uzun ve detaylı araştırmalarla özel hayvanlar temin ettiklerini belirterek, "Hayvanat bahçemizi inşa ederken, burada bulunduracağımız hayvanların yaşam alanlarını sağlıklı, nitelikli ve doğal ortamlarına mümkün olan en yakın şekilde kurmaya çalıştık." dedi.



Büyükerşen, hayvanat bahçesinin açılışında yaptığı konuşmada, olumsuz hava koşulları nedeniyle töreni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapamadıkları için bugüne ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.



Üzerinden bir hafta geçmiş olsa da TBMM'nin açılışının 97. yılını ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını dile getiren Büyükerşen, "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun ilk adımı olan TBMM'nin açılışını çocuklarımıza bayram olarak armağan etmişti. Biz de çocuklarımıza bu anlamlı günde küçük bir armağanımız olması dileğiyle hayvanat bahçemizin açılışını yapıyoruz." diye konuştu.



Büyükerşen, yapımı 2 yıl süren hayvanat bahçesi için çok çalıştıklarını ve her türlü ayrıntıyı titizlikle takip ettiklerini belirterek, bir taraftan çeşitli hayvanların doğal yaşamlarına uygun ve benzer fiziki yapıları oluştururken, bir taraftan da uzun ve detaylı araştırmalarla bu özel hayvanları temin ettiklerini anlattı.



"Zooloji parkımız 145 bin metrekareye ulaşacak"



Buradaki hayvan yaşam alanının 58 bin metrekare olduğunu, 27 bin metrekarelik Japon bahçesinin de eklenmesi halinde toplam alanın 85 bin metrekareyi bulduğunu kaydeden Büyükerşen, vahşi ve yırtıcı hayvanlara yönelik iki yıllık icra planında yer alan özel tesisler için ayrılan alan ile zooloji parkının 145 bin metrekareye ulaşacağını bildirdi.



Burada su altı dünyası da dahil toplam 243 farklı türde hayvan bulunduğunu aktaran Büyükerşen, ileriki yıllarda bu sayının giderek artacağını, yeni türler de ekleneceğini vurguladı.



Büyükerşen, savan türü vahşi hayvanlar için düzenlemeler yapılacağını dile getirerek, bunlar bittiğinde büyük vahşi hayvanların da izlenebileceğini söyledi.



"İnsan gördüğünü bilir, bildiğini sever, sevdiğini korur"



Hayvanat bahçesini inşa ederken, hayvanların yaşam alanlarını sağlıklı, nitelikli ve doğal ortamlarına mümkün olan en yakın şekilde kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Büyükerşen, şunları dile getirdi:



"Dışarıdaki doğal hayat hayvanlar için tamamen bir cennet değildir, aynı şekilde hayvanat bahçeleri de cehennem değildir. Ayrıca evlerinde hayvan besleyen kişiler bilirler ki gerekli dengeyi kurduğunuzda bu hayvanlar evde, güven içinde yaşamaktan da son derece mutludurlar. Zira yemek bulmak için birbirleriyle kavga etmelerine gerek yoktur, hasta olduklarında anında müdahale edilebilir, hastalıkları tedavi edilebilir, hatta tıbbi operasyon gerektiğinde o imkan da sağlanır. Bu açıdan bakıldığında, hayvanat bahçelerindeki hayvanları şanslı olarak görmek mümkündür."



Burada birçok hayvanın görülebileceğini aktaran Büyükerşen, "Çocuklarımız yalnızca televizyon ekranlarında ya da dergilerde görebilecekleri hayvanları gelip burada canlı olarak görebilecekler. Bu, onların hem doğa ve hayvan sevgisini geliştirecek hem de bilinçlenmelerini sağlayacaktır çünkü insan, gördüğünü bilir, bildiğini sever, sevdiğini korur." dedi.



Törene, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer de katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ve beraberindekiler, açılışın ardından hayvanat bahçesini gezdi.