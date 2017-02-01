Eskişehir'de 'Hayır Platformu' Kuruldu

Eskişehir'de bazı sendika, meslek odaları ve dernekler bir araya gelerek "Eskişehir Hayır Platformu"nu oluşturdu.



Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi Salonu'nda bir araya gelen örgütün yönetici ve üyelerinin katılımı ile basın açıklaması yapılarak platformun kurulduğu açıklandı. Yürütme Kurulu adına konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Yalçın Mutlu, "Devletin bütçesini düzenleme ve dağıtma yetkisi tek kişide toplanacak, kamuda üst kademe yöneticilerini atama yetkisi verilecek. Bir kişiye OHAL ilan etme yetkisi verilerek bu yetki ile; kanun hükmünde kararname çıkarma, sıkıyönetim ilan etme, savaş kararı alma ve meclisi fesih etme yetkisi tanınmaktadır" dedi.



Bu şekilde "TBMM'nin noter haline dönüşerek etkisiz hale geleceğini" iddia eden Yalçın Mutlu şunları söyledi:



"Bu nedenlerle, farkla siyasi görüş ve düşüncelerden olan daha da genişleyeceğini düşündüğümüz 45 örgüt bir araya gelerek Eskişehir Hayır Platformu'nu oluşturduk. Platform olarak kapımız Hayır diyen, hangi görüşten olursa olsun, tüm örgütlere ve yapılara açıktır. Referanduma kadar hangi partiye oy verirse versin, ister sağcı, ister solcu, ister muhafazakar olsun, Eskişehir halkına bu yasanın onların sorunlarına çözüm olmayacağını, bu defa Hayır demez isek bir daha kimsenin bize bir şey sormayacağını anlatacağız. Demokrasiye, hukuk devletine ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkacağız. Laik demokratik bir Türkiye'de birlikte yaşamı ve bütünlüğü savunacağız." - ESKİŞEHİR