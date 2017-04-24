Eskişehir'de Hava Sıcaklıkları Artıyor

Eskişehir'de hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde mevsim normalleri seviyesi düşeceği tahmin edilirken, üreticiler için ziraa don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini, Cuma gününden itibaren ise hissedilir derecede artacağını söyledi. Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağına dikkat çekerek, "Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak mevsim normalleri civarında, Cuma gününden itibaren ise mevsim normallerinin 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar bir yağış beklenmiyor" dedi.



Meteoroloji'den zirai don uyarısı



Bölge genelinde zirai faaliyetlerle uğraşanlar için uyarıda bulunan Tarınç, "Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da zirai don faaliyetlerinin devam ettiği kesimlerde Çarşamba sabah saatlerine kadar hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR