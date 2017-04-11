Eskişehir'de Hava Kuvvetleri personeli FETÖ şüphelisi 24 kişi adliyede



Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Hava Kuvvetleri'nde muvazzaf 3 teğmen, 15 astsubay ile 6 sivil personel olmak üzere 24 kişi adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 29 Mart'ta FETÖ/PDY örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki asker ve sivil imamlarına yönelik olarak Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü teğmen, 15'i astsubay olmak üzere 18 asker ile 2'si Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç olan 8 sivil personel yakalandı. Gözaltına alınan 26 kişi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerden 2 sivil memur ifadeleri alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 24 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.



(