Eskişehir'de Gökyüzü Renklenecek

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Sportif Havacılık Merkezince 16-17 Eylül'de gerçekleştirilecek "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri" ile kentin semaları renklenecek.



İlki 2015'te düzenlenen ve 10 bin kişinin izlediği "Sivrihisar Uluslararası Hava Gösterileri", bu yıl da Türkiye'nin gururu milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, akrobasi pilotu Semin Öztürk, Alman akrobasi pilotu Tim Tibo, İngiliz helikopter pilotu Georgina Hunter Jones, İngiliz pilot Bob Pooler ve Amerikalı akrobasi pilotu Barrett Brummett gösterileriyle seyircilerine unutulmaz anlar yaşatacak.



Etkinliğe İtalya'dan katılacak Pioneer Team, tecrübeli akrobasi pilotlarının gökyüzünde yaptıkları zarif manevralar ve rengarenk ışıklar eşliğinde gün batımında yapacağı uçuşla izleyenlere muhteşem görsellik sunacak.



Paramotor ve paraşüt, model uçak ve helikopter, planör ile gyrocopter gösterilerinin yanı sıra MD-500 tipi helikopter gösterisi de bu etkinlikte yer alacak.



Öte yandan "Uçak Pistinde Bisiklet Yarışı" ile "Hava Fotoğraf Yarışması" da gerçekleştirilecek.