Eskişehir'de bir market kasiyerini pompalı tüfek göstererek gasp ettiği iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'nde bulunan markete gelen 2 şüpheliden biri, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfeği kasiyere doğrultarak paraları istedi. Market çalışanından kasadaki parayı gasp eden 2 kişi daha sonra kaçtı.
Çalışanların ve müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.
Ekipler, müştekinin verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eskişehir'de Gasp İddiası
Eskişehir'de bir market kasiyerini pompalı tüfek göstererek gasp ettiği iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Eskişehir'de bir market kasiyerini pompalı tüfek göstererek gasp ettiği iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.