Eskişehir'de Gasp İddiası

Eskişehir'de bir market kasiyerini pompalı tüfek göstererek gasp ettiği iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'nde bulunan markete gelen 2 şüpheliden biri, montunun içinden çıkardığı pompalı tüfeği kasiyere doğrultarak paraları istedi. Market çalışanından kasadaki parayı gasp eden 2 kişi daha sonra kaçtı.



Çalışanların ve müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceledi.



Ekipler, müştekinin verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.