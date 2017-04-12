Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 7 İnfaz Koruma Memuru Gözaltında

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 infaz koruma memuru gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlediği operasyonda Eskişehir'deki çeşitli cezaevlerinde görevli infaz koruma memuru olarak görev yapan 7 kişiyi gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. FETÖ şüphelisi 7 infaz koruma memurunun sorgulanmalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - Eskişehir