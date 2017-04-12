Eskişehir'de Fetö Şüphelisi 7 Ceza İnfaz Koruma Memuru Gözaltına Alındı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 7 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından soruşturma kapsamında kent merkezinde daha önceden belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR