Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 ceza infaz koruma memurunun sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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