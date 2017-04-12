Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 ceza infaz koruma memurunun sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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