Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen tutuklandı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, kentteki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen Sefa T'yi bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.


Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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