Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda, İzmir'de FEM dershanelerinin ortağı iken mal varlığına el konulan ve hakkında, "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan arama kararı bulunan A.D'yi kent merkezindeki bir restoranda çalışırken, yakaladı.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, tutuklandı.