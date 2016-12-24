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Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kent merkezinde operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan Hava Astsubay M.G'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. - ESKİŞEHİR

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