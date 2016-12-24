Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, kent merkezinde operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, hakkında arama kararı bulunan Hava Astsubay M.G'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir'de Fetö/pdy Operasyonu
Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması’na (PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
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