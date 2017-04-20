Eskişehir'de Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik diyanet personellerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.



2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu din görevlileri Ahmet Meftun Horozoğlu, İbrahim Yılmaz, İsa Şimal, Münür Çetin, Münir Metin, Battal Günçay, Halil İbrahim Alpir, Nurullah Yıldırım, Ramazan Çelik, Selami Albayrak, Şahin Çetinkaya, Yakup Ünal, Eyüp Keskin, Ali Göz, Cengiz Demir, Hüsnü Uçar ile tutuksuz yargılanan Önder Kızılkaya, Saadettin Kırbaşçı, Karabey Özdemir, Necmettin Ayan ve Kamal Polat hazır bulundu.



Tutuklu sanık Cengiz Demir, savunmasında evinde bulunan "C" ve "F" serisi 1 dolar banknotların FETÖ/PDY ile bir alakasının olmadığını söyleyerek, "Evimde bulunan paralar koleksiyon paralarıdır. 25 yıldır para koleksiyonu yapıyorum. Oradan çıktı." dedi.



Kameralarla kayıt alınan duruşmada savunmalarını yapan diğer tutuklu sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Suçsuz olduklarını savunan tutuksuz sanıklar da haklarında beraat kararı verilmesini istedi.



Yaklaşık 10 saat süren savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların Bank Asya hesapları dışındaki diğer mal varlıklarında bulunan tedbirin ve tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına, tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 24 Mayıs'a ertelendi.