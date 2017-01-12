Eskişehir'de Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çerçevesinde öğretmenlere yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.



Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İsmail Meydan, Zeki Malbeleği, Mustafa Erdoğan ve Şerif Uysal ile tutuksuz sanıklar Suat Bakay, Metin Arslan, Mutlu Bozkurt, İsmail Yılmaz, Üzeyir Şahin, Selami Palazoğlu, Fahrettin Yıldırım, Osman Ekiz, Bahtişen Er, Cemal Öztürk, Mehmet Yılmaz, Halil Özdemir ve İsmail Kayalı hazır bulundu.



Kameralarla 2 farklı açıdan kayıt altına alınan duruşmada savunma yapan sanıklardan Cemal Öztürk, söz konusu yapının yönlendirmesiyle Aktif Eğitimciler Sendikası'na üye olduğunu söyledi.



"Cemaat"in özellikle 17-25 Aralık'tan sonra siyaset yapmaya başladığını ve bunu fark ettikten sonra bağlarını kopardığını iddia eden Öztürk, "Halkın seçtiği hükümeti can düşmanı olarak gördüler. Toplantılarda devlet büyükleri için 'muta nikahı varmış' denildi. 'Bank Asya çok önemli, 100 lira da olsa para yatırın, hesap açın' denildi. Amerika'daki hain, kesinlikle arkasından gidilecek adam değilmiş." ifadesini kullandı.



"İnsanların fişlenmesini istiyorlardı"



Tutuksuz sanıklardan Osman Ekiz de üniversite yıllarında 3 ay cemaat evlerinde kaldığını, daha sonra ise 2015 Haziran'a kadar sohbetlere katıldığını anlattı.



Amacının sosyal çevre edinmek olduğunu dile getiren Ekiz, şunları kaydetti:



"Genelde, KHK ile kapatılan Eskişehir Eğitimciler Derneği'nde bir araya geliyorduk. Buradaki toplantılarda cemaate eleman kazandırma, mezun öğrencilerle görüşme ve gazete aboneliği gibi konular üzerinde duruluyordu. Başka kaynakları okumamız istenmiyordu. Hatta bununla ilgili bir toplantı esnasında Ufuk Yüksel isimli kişi 'Peygamber Efendimizin karşısında münafıklar vardı, onun gibi olursunuz' dedi. Ayrıca insanların fişlenmesini istiyorlardı. 'Etrafınızda gördüğünüz tehlikeli isimleri bize bildirin' diyorlardı. Geçmiş dönemlerde benim bilirkişi olmam istendi, amaç şimdi ortaya çıkıyor. Hakim, savcı, polis, bilirkişi hepsi bunlardan olacak ve milletin başına çorap örülecek."



Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar ise iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zeki Malbeleği ve Şerif Uysal'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz sanıklardan Metin Arslan ve Suat Bakay'ın ise tutuklanmasına karar verdi.



Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 6 Nisan'a ertelendi.