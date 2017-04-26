Eskişehir'de Fetö Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Eskişehir'de de 26 gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" diye açıkladığı operasyon kapsamında Eskişehir'de de haklarında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 17'si yakalandı. Güvenlik güçlerinin 9 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR