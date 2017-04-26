Eskişehir'de Fetö'den 17 Kişi Gözaltında

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de örgütün mahrem imamları oldukları öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah haklarında gözaltı kararı bulunan 26 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'nün mahrem imamları oldukları öne sürülen ve çoğunluğu öğretmen olan 17 kişi yakalandı, 9 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Evlerinde arama yapılan 17 FETÖ şüphelisi daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında öğretmen ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 12 kişiden 7'sini yakaladı, 5 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. - Eskişehir