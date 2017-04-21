Eskişehir'de Ev Yangını

Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgilere göre, Şirintepe mahallesi Alınca caddesi üzerinde İsmet Y'ye ait ikametin yatak odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında dumandan etkilenen 1'i engelli olmak üzere 5 yetişkin ve 3 çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastaneler kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeninin, yapılacak inceleme sonrasında belirleneceğini belirtti. - ESKİŞEHİR