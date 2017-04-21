Eskişehir'de Ev Yangını

Eskişehir'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastanelere kaldırıldı.



Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında oturan İsmet Y'ye ait evin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bu sırada dumandan etkilenen apartmandaki 3'ü çocuk, biri engelli 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.