Eskişehir'de Ev Yangını

Eskişehir'de dün gece geç saatlerde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın, Yeşiltepe Mahallesi Murat Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Gece saat 23: 00 sularında bir ikamette henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan apartmana da sıçradı. Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, uzun çalışmalar sonrasında çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. - ESKİŞEHİR