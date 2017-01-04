Eskişehir'de "Dondurucu Soğuk"Ta Yaşam

Eskişehir'de, hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18, gündüz ise sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi tamamen dondu. Bazı vatandaşlar donan çayın üzerinde fotoğraf çektirdi.



Sokak hayvanları için caddelere yiyecek bırakılırken, kentin işlek yerlerine kartonlardan yuvalar yapıldı. Kent merkezinde özellikle dışarıda satış yapan bazı esnaf, tenekelerde ateş yakarak ısınmaya çalıştı.



Belediye ekipleri ana caddelerin yanı sıra kentin işlek yerlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Vatandaşları don olaylarına karşı uyaran meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının yarından itibaren yükseleceğini bildirdi.