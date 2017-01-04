Eskişehir'de Dolandırıcılıkla Mücadele

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 ayda 30 kişinin yaklaşık 1 milyon lira dolandırılmasına engel oldu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, her geçen gün değişik yöntemlerle insanları iyi niyet ve duygularını istismar eden dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere, kendilerini "vali, vali yardımcısı, kaymakam veya cumhuriyet başsavcısı" olarak tanıtıp, şehit yakınları, yardıma muhtaç hastalar ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım toplamak suretiyle dolandırıcılık yapıldığının belirlendiği ifade edildi.



Açıklamada, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, banka önlerinde önlem almak da dahil kentte yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 6 ay içerisinde 30 kişinin yaklaşık 1 milyon lira dolandırılmasını önlediği kaydedildi.



Emniyet yetkilileri, şu uyarılarda bulundu:



"Telefonla arayan dolandırıcılara inanan bazı vatandaşların, istenilen parayı ödemek için kimi zaman eşlerinin ziynet eşyalarını, kimi zaman bankadan kredi çekerek yüklü miktarda paraları dolandırıcılara teslim ettiklerini belirliyoruz. Dolandırıcılar, korku ve panik yaratarak, vatandaşlarımızın iyi niyet veya yardım yapma düşüncelerini kötüye kullanarak, bazı vatandaşlarımızı da daha çok para kazanma hırsını kullanarak bunu gerçekleştirmektedirler. Vatandaşlar, bu şekilde kendilerini arayan kişilere itibar etmemeli, kişisel bilgi ve şifrelerini banka görevlisi de dahil hiç kimseyle paylaşmamalı, güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmamalıdır. Kaynağını ve doğruluğunu araştırmadan yardım amaçlı para gönderilmemelidir. Bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde en yakın emniyet birimine müracaat edilmelidir. "