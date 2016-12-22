Eskişehir'de Dolandırıcılık İddiası

Eskişehir'de sahte altın sattığı iddia edilen bir şüpheli, 4 kişiyi 165 bin lira dolandırdı.



İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Uygur asıllı A.A'yı arayan ve kendisini "Mehmet" olarak tanıtan kişi, elinde tarihi altınlar olduğunu, uygun fiyata kendisine satabileceğini söyledi.



Eskişehir'e gelen A.A. (20) ile arkadaşları Y.D. (62), Y.S. (26) ve M.D. (51), Kumlubel Mahallesi Lise Sokak'ta 800 bin lira karşılığında bin 500 altın için anlaştı. Altınları teslim A.A, yanında getirdiği paradan 165 bin lirayı şüpheliye verdi.



Bu sırada parayı alan zanlı, söz konusu yerde bekleyen bir araçla kaçtı. Bir süre sonra satın aldıkları altınların sahte olduğunu anlayan A.A, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalamak için çalışma başlattı.