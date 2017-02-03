Eskişehir'de Depo Yangını

Alpu ilçesindeki bir ağılda çıkan yangında hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçecik Mahallesinde H.K'ye ait ağılda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu depo olarak kullanılan 5 binada hasar oluştu.



Bir traktör ve 4 sulama motorunun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.