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Eskişehir'de Cinayet

Eskişehir'de Cinayet

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde, yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kahveci hayatını kaybetti.

Eskişehir'de Cinayet

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde, yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kahveci hayatını kaybetti.

Çukurhisar Mahallesi'nde kahvehane işleten Mehmet Uysal (70) ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen yeğeni Mustafa B. (28) arasında iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa B, av tüfeğiyle dayısı Uysal'a 2 el ateş edip kaçtı.

Uysal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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