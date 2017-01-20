Eskişehir'de Bir Aile Doğalgazdan Zehirlendi

Eskişehir'de, doğalgazdan zehirlenen 4 kişilik bir aile tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşayan M.K. (46) ve Ş.K.(44) çifti, sabah uyandıklarında kendilerini kötü hissettiler. Bunun üzerine 112 Acil Servisi ambulanslarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.K., Ş.K. ile çocukları E.K. (9) ve S.K.'nın (25) doğalgazdan zehirlendikleri anlaşıldı. Tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR