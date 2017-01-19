Eskişehir'de Avukatların Yargılandığı Fetö/pdy Davası

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çerçevesinde avukatlara yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı.



Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu avukatlar Ahmet Taktak (47), Akın Uzun (33), Fatih Türk (35), Hakan Ata (44), İlyas Özkan (48), Murat Uzun (37), Mustafa Erhan Boğur (39), Ramazan Ural (41), Turgay Balaban (44) ve avukat katibi Evliya Bingöl (44) ile tutuksuz yargılanan avukatlardan Mustafa Doğan (34), Osman Nuri Özcan (51), Vahap Ata (46) ve Zehra Gürkale (34) hazır bulundu.



Kameralarla iki açıdan kayıt alınan duruşmada savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Suçsuz olduklarını savunan tutuksuz sanıklar da haklarında beraat kararı verilmesini istedi.



Konferans salonunda yaklaşık 14 saat süren savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fatih Türk'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi.



Ayrıca heyet, iddianamede "avukatların imamı" olarak adı geçen firari sanık din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet Ali Terim'in (40) aranmasına devam edilmesine hükmetti.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



"Kendi aralarında 'kavurma' dedikleri programla haberleşiyorlardı"



Dava kapsamında yargılanmasına başlanan 15 sanık ile firari Mehmet Ali Terim hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.



İddianamede ifadelerine yer verilen tanık avukat H.Ö, Alpu ilçesinde görevli öğretmen Mehmet Ali Terim'in, evlerdeki dini ağırlıklı sohbetlerde avukatlara önderlik yaptığını kaydetmişti.



H.Ö, Eskişehir'de 2013'ün sonunda katıldığı toplantıda Terim'in, çoğu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Hukuksal Bakış Derneği üyesi avukatlara hitaben, "Adliyede görevli hakim ve savcılar ile avukatlar hakkında bizden bilgi isteniyor, bir araştırın, bize dönün." dediğini belirterek, buna tepki gösterdiğini, böyle bir olayın suç teşkil ettiğini ve fişleme olduğunu söylediğini anlatmış, "telefonlara indirilen programlar, aynı amaca yönelik tweet atılması" gibi eylemlerin de Terim'in talimatı üzerine yapıldığını dile getirmişti.



Tanık H.Ö, 17-25 Aralık sürecinden önce bu avukatların telefonlarına kendi aralarında "kavurma" dedikleri, "CoverMe" isimli programı indirdiklerini bildiğini de ifade etmişti.