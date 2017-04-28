Eskişehir'de Asayiş Uygulaması

Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele, Çocuk ve Önleyici Hizmetler Şubesine bağlı ekipler, okul önlerinde ve çevresinde denetim yaptı.



Narkotim ve polis ekipleri, kentteki çok sayıda okulun çevresinde şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.



Ekipler, sohbet ettikleri öğrencilere uyuşturucu maddenin zararlarıyla ilgili bilgiler verdi.



Denetimlerde, 21 iş yeri denetlenirken, 1 işletme hakkında cezai işlem uygulandı.