Eskişehir'de Asayiş Uygulaması

Eskişehir'de kullanmak üzere uyuşturucu madde satın aldığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.



Sürücü İ.T.Ç'nin (43) yapılan üst aramasında 0.4 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "Kullanmak i·çi·n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı.