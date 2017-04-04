Eskişehir'de Asayiş Uygulaması

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin yer aldığı bir asayiş uygulaması yapıldı.



Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar Caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü yaptı.



Denetimlerde, uyuşturucu madde dedektör köpekleri de hazır bulundu.



Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polis ve jandarmalar, araçlarda arama yaparak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.



Emniyet müdürlüğünden 952, jandarmadan ise 405 personelin katıldığı uygulamanın gece boyunca süreceği öğrenildi.