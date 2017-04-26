Eskişehir'de Asayiş Uygulamaları

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent içerisinde yapılan denetim ve kontrollerde, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin ettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmalarda, "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçu şüphelisi 6 kişi, 9.98 gram bonzai ve 1 uyuşturucu hapla yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.



Ekiplerce müdahale edilen olaylarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 3 fişek, 4 kesici ve delici alet, resmi kurumdan hırsızlık şüphelisi 1 kişi, küçükbaş hayvan hırsızlık şüphelisi 1 kişi, yağma şüphelisi 2 kişi, silahla yaralama şüphelisi 2 kişi, cinsel taciz şüphelisi 1 kişi, çalıntı motor ve elektrikli bisiklet şüphelisi 4 kişi yakalandı.



Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.



Son bir haftada ekiplerce yapılan denetimlerde, bin 440 kişi ve 482 araç hakkında güvenlik sorgusu yapıldığı bildirildi.