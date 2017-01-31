Eskişehir'de Asayiş

Eskişehir'de, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, Zafer Mahallesi Cibali Sokak'ta uyuşturucu madde kullandığı belirlenen İ.Ç'yi (58) yakaladı.



Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.



Çifteler'de zehirlenme



Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Donatım Sokak'taki bir evde yaşayan A.Y.E. (42) ile Ö.E. (20), marketten aldıkları ve evde pişirdikleri tavuğu yedikten sonra rahatsızlandı.



Yakınlarının yardımı ile Çifteler Devlet Hastanesine kaldırılan aynı aileden iki kişi tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.