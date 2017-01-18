Eskişehir'de Asayiş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-15 Ocak tarihleri arasında yapılan denetim ve uygulamalarda, kullanmak için uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 6 şüpheli, 5 gram bonzai ve 2 gram esrar ile yakalandı.



Ekiplerce müdahale edilen olaylarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 18 fişek, 3 kesici delici alet ile mala zarar verme suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.



Bir haftada ekiplerce yapılan denetimlerde, bin 919 kişi ile 443 aracın genel güvenlik bilgilerinin sorgulandığı öğrenildi.