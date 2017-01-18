Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-15 Ocak tarihleri arasında yapılan denetim ve uygulamalarda, kullanmak için uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 6 şüpheli, 5 gram bonzai ve 2 gram esrar ile yakalandı.
Ekiplerce müdahale edilen olaylarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 18 fişek, 3 kesici delici alet ile mala zarar verme suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.
Bir haftada ekiplerce yapılan denetimlerde, bin 919 kişi ile 443 aracın genel güvenlik bilgilerinin sorgulandığı öğrenildi.
Eskişehir'de Asayiş
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
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