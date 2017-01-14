Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ateşli silahlar kanununa muhalefet ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi'nde denetim yapan polis, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait mermi, döner bıçağı ile el yapımı bıçak ele geçirildi.
Polis, O.D. (23), S.İ. (24) ile H.Ö'yü (22) gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Eskişehir'de Asayiş
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ateşli silahlar kanununa muhalefet ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ateşli silahlar kanununa muhalefet ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
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