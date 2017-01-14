Eskişehir'de Asayiş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ateşli silahlar kanununa muhalefet ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi'nde denetim yapan polis, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait mermi, döner bıçağı ile el yapımı bıçak ele geçirildi.



Polis, O.D. (23), S.İ. (24) ile H.Ö'yü (22) gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.