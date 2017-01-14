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Eskişehir'de Asayiş

Eskişehir'de Asayiş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ateşli silahlar kanununa muhalefet ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Asayiş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ateşli silahlar kanununa muhalefet ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ihlamurkent Mahallesi Kartopu Caddesi'nde denetim yapan polis, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait mermi, döner bıçağı ile el yapımı bıçak ele geçirildi.

Polis, O.D. (23), S.İ. (24) ile H.Ö'yü (22) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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