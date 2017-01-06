Eskişehir'de Asayiş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen denetim ve kontrollerde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinin yanı sıra Mahallelerde yaptığı kontrollerde, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerinde, 27 gram bonzai ve 10 uyuşturucu hap bulundu.



Ekipler tarafından müdahale edilen olaylarda da 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 3 kesici ve delici alet, 1 çalıntı bisiklet ile 5 hırsızlık ve 1 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı.



Son bir haftada polis, bin 555 şahıs ve 298 araç hakkında güvenlik sorgusu yaparken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi, 1 kayıp şahıs, 4 bakaya yakaladı.



10 araca ve sürücüsüne ilgili kanun gereği yasal işlem yapıldı.