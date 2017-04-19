Eskişehir'de Aranan 8 Şahıs Yakalandı

Eskişehir Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 8 aranan şahıs yakalandı.



Devriye, uygulama ve çalışmalarına devam eden Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmaları paylaşıldı. Çalışmalarda "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 4 şahıs yakalandı. Şahıslardan 5,2 gram da bonzai maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından müdahale edilen diğer olaylarda, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 fişek, otodan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs, yankesicilik şüphelisi 1 şahıs, yağma şüphelisi 2 şahıs da yakalandı. Son bir haftada bin 639 şahıs ve 416 araç hakkında GBT sorgusu yapılırken, aranan 8 şahıs ve 1 yoklama-bakaya kaçağı yakalandı. - ESKİŞEHİR