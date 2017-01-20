Eskişehir'de Akaryakıt Hırsızlığı İddiası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki çekiciden akaryakıt çalındığı iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi Eskişehir-Bursa karayolu 22'nci kilometresinde yaşanan olayda, H.K., işyerinin önünde park halinde bulunan çekiciden yaklaşık 450 TL değerindeki akaryakıtın iş yeri sahibi R.E. tarafından çalındığını öne sürdü. H.K.'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR