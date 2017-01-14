Eskişehir'de 3 Polis Fetö'den Gözaltına Alındı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 polis gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde Ankara ve Konya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve görevden daha önce ihraç edilen 3 polis memuru yakalandı. Gözaltına alınan 3 polis emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ESKİŞEHİR