Eskişehir'de 2 Uyuşturucu Şüphelisi Gözaltına Alındı

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Polis ekipleri, Zafer Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda şüpheliler F.G. (20) ve M.Ö'yü (17) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde ve araçlarında yapılan arama ve kontrollerde 496 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 3 gram eroin ve 1 tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR