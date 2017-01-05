Eskişehir'de 2 Otomobil Çalındı

Eskişehir'de sahibi tarafından bir araziye bırakılan 2 otomobil çalındı.



Alınan bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler mahallesinde M.O. kiralamış olduğu araziye yaklaşık bir yıl önce 2 otomobili bıraktı. Aradan bir süre geçtikten sonra arazisine gelen M.O., otomobillerin yerinde olmadığını görerek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - ESKİŞEHİR