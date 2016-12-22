Eskişehir'de 2 İlçede Okullar Tatil Edildi

Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Seyitgazi ve Han İlçelerinde, kar yağışı yoğun bir şekilde devam ettiğinden, 23 Aralık 2016 Cuma günü, eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR