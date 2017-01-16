Eskişehir'de 2 Eski Polis Fetö'den Tutuklandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski polis memurundan 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Geçtiğimiz günlerde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan eski polis memurları İrfan Ş, Servet T. ve Selahattin Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Memurluk görevinden daha önce ihraç edilen şüphelilerden İrfan Ş. ve Servet T. tutuklanırken, Selahattin Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR