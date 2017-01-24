Eskişehir'de 13 Fetö Şüphelisi Adliyede

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 emniyet personeli adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmış 13 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR