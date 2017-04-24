Eskişehir Çocuklar Masalı Tiyatro Gösterisiyle Öğreniyor

Çocuklar masalı tiyatro gösterisiyle öğreniyor



ESKİŞEHİR'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuklara masalı öğretmek amacıyla hazırladığı 'Masallarla Öğreniyoruz - Masal Başlasın' projesinin tiyatro galasında tarihi kostümler giyip, ellerine plastik kılıçlar alan ilkokul öğrencileri, 'Mal Hatun, Osman Bey'in Rüyası' adlı tiyatro gösterimini sundu.



Masallarla Öğreniyoruz- Masal Başlasın projesinin tiyatro galası Eskişehir Mehmet Ali Yasin İlkokulu salonunda yapıldı. Galaya Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, müdür yardımcıları, ilçe mili eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, geçen yıl ana sınıflarında başlatılan projenin bu yıl da ilkokullarda devam edeceğini söyledi. Özen, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Projenin amacı, Eskişehir'de resmi ve özel ilkokullardaki 6-11 yaş aralığındaki öğrencilere eğitsel ve pedagojik değeri olan masalları öğreterek onların milli değerlerimizi tanımalarını sağlamak, tarihimizde unutulmaz değere sahip insanlar hakkında bilgi sahibi olmak, ahlaki ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve özgün masallarımızın tiyatrolaştırılmasında Eskişehir'de ve ülkemizde iyi örnek uygulamaları gerçekleştirmektir. Böylece çocuklarımız milli değerlerimizi öğrenmiş olmakla beraber oyunlar sergileyerek özgüven, kendini ifade etme, topluluk karşısında rahatça konuşma, sosyalleşme, paylaşım, cesaret, gibi duygu ve yeteneklerinin geliştirmesi sağlanacaktır. İlkokullarımız çocuklarımızın güzel davranışların kazandığı yerlerdir. Biz ilkokullarda çocuklarımızı ortaokul ve liselerdeki eğitime hazırlıyoruz."



Yapılan konuşmaların ardından tarihi kostümler giyen, takma bıyık yapıştıran ve ellerine plastik kılıçlar alan öğrenciler 'Mal Hatun-Osman Bey'in Rüyası' adlı tiyatro gösterimini sundu.



Proje kapsamında, 8 -26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir'deki ilkokullarda Dede Korkut, Keloğlan, Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Karagöz - Hacivat, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli ve Mal Hatun-Osman Bey'in Rüyası, öğrenciler tarafından masallaştırılarak tiyatro gösterimi olarak sunulacak.