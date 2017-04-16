Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da Referanduma İlgi Büyük (2)

BÜYÜKERŞEN OYUNU KULLANDI



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen oyunu eşi Seyhan Büyükerşen ile birlikte Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'ndeki 1278 No'lu sandıktan kullandı. Yılmaz Büyükerşen gazetecilere,"Hayırlı olsun. Ülkemizin bugün yaşayan kuşakların ve gelecek kuşakların geleceği için hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı bir sonuç elde edileceğine inanıyorum" dedi.



