- Eskişehir Basket sezonu 2. bitirdi

Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Özeçoğlu:

ESKİŞEHİR - Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, sezonun son maçının galibiyetle sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Eskişehir Basket, ligin son haftasında evinde karşılaştığı İstanbulspor Beylikdüzü'nü 93-80 mağlup ederek ligi Astra Group Sakarya BŞB Basketbol'un ardından ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Play-off'lara kalan Eskişehir temsilcisi, bir üst lige çıkmak için ter dökecek. Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, federasyon kupasının ardından şampiyonluk kupasını da Eskişehir'e armağan etmek istediklerini belirtti. Özeçoğlu, "1 Ekim'de başlayan sezonumuzda bugün 34'üncü maçımızı oynadık. Bu üç aşamalıydı. Birincisini bitirdik. Haftaya tekrar İstanbul ile tekrar 5 maç üzerinden üçünü alan Final Four'a kalacak. Biz İnşallah ona kalacağız. Sezon içerisinde sakatlıklarımız oldu. Ama takım hep ayakta kaldı çünkü biz iyi bir takımız. Oyuncu kardeşlerimin hepsi karakterli oyuncular. Bu arada biz Şubat ayında yapılan federasyon kupasında da şehrimize kupayı kazandırdık. İnşallah şampiyonluk kupasını da Eskişehir'e armağan edeceğiz. Önümüzdeki hafta başlayacak olan ilk maçımız yine İstanbulspor Beylikdüzü ile burada. Ben inanıyorum ki bu salonu doldurup Eskişehir seyircisi ve taraftarıyla Eskişehir'in layık olduğu yere, şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin en fazla seyircisi olan takımın kırmızı-siyahlıların olduğunu dile getiren Başkan Özeçoğlu, "Ben bu anlamda da seyircimize, Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Biz Play-off'ta, futbolda olduğu gibi basketbolda da Eskişehir'in çok iyi bir seyirci kitlesi olduğunu gösteririz inşallah. Eskişehir'in seyircisi ve taraftarıyla şampiyonluğa ulaşacağız" açıklamalarında bulundu.