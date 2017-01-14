Eskişehir Barosu Türk Müziği Konseri

Eskişehir'de, "Eskişehir Barosu Türk Müziği Topluluğu" bir konser verdi.



Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen konserin şefliğini, Bando Es-Es'in'de şefliğini yapan Ali Ulusoy yaptı.



Konserin ilk bölümünde, Hicaz ve Nihavent makamlarından "Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül", "Kış geldi Firak Açmadadır Sinede Yare", "Deli Gönül", "Felek Beni Kul Eyledi" ve "Ben Solmuş Bir Yaprak" gibi Türk Sanat Müziği eserleri seslendirildi.



Rast ve Hüseyni makamlarından "Önce Tuttun Elimden", "Bir Dargın Bir Barışık", "Çoktan Beridir Bir Kız Tanırım", Gönül Çıkar Yarın Gelir Yarin Yoluna" ve "Leylak Takıvermiş Saçının Tellerine" gibi eserleri seslendiren koro, sanatseverlerin beğenisini topladı.



Konsere Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.