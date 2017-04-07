Eskişehir Bakanlar Avcı ve Eroğlu Öğrencilerle Fidan Dikti

Bakanlar Avcı ve Eroğlu öğrencilerle fidan dikti (3)



BAKANLAR TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, aralarında baraj ve göletlerin de bulunduğu 11 tesisin temel atma törenine katıldı.



Bakan Nabi Avcı törende yaptığı konuşmada Eskişehir'de son 3 yıl içerisinde özellikle eğitimden sağlığa, turizmden enerjiye, ulaştırmadan savunmaya ve diğer kamu hizmetlerine toplamda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Avcı, "Hepinizin bildiği gibi 17 Mart'ta sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 49 tesis, proje ve hizmet Eskişehirimize kazandırdı. Ardından genç çiftçilerimize 960 adet küçükbaş hayvan teslim ettik. Bugün de Orman ve Su İşleri Bakanlığımın da teşrifleriyle 11 büyük projenin temelini atıyoruz. Tesislerin Eskişehirlilere hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da konuşmasında, "Burada 8 tane baraj var. Ben bir barajın 22 yılda bitmediğini biliyorum. Ama şimdi Allah'a şükür biz süreleri kısalttık. Eskiden 22 yılda biterken, biz 18 ayda bitiriyoruz. Maliyeti de 45 milyon lira iken, şimdi dört buçuk milyona bitiyor" dedi.



EVET ÇADIRINDA NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR



Yapılan konuşmaların ardından bakanlar ve beraberindeki protokol butona basarak 11 tesisin temelini atı. Nabi Avcı ve Veysel Eroğlu daha sonra Merkez Bankası yanında kurulan Evet çadırını ziyaret etti. Bakanlar, ikisi de avukat olan Volkan Öztürk (29) ve Büşra Çelikbilek'in(26) çadırdaki nikah törenine katılıp şahitlik yaptı. Nikahı ise Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Kalın kıydı. Bakan Eroğlu, "Eskiden Cumhurbaşkanımız çocuk sayısını 3 diyordu. Şimdi ise sayı yükseldi, 5 çocuk oldu" dedi.